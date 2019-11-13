"فيفا" يعين فينغر مديراً لتطوير كرة القدم العالمية

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء تعيين المدرب الفرنسي أرسين فينغر مديرا لتطوير كرة القدم العالمية، في أول منصب رسمي يتولاه منذ رحيله عن تدريب أرسنال الإنجليزي صيف 2018.

ونشر (فيفا) عبر موقعه الالكتروني، صورة لرئيسه السويسري جاني إنفانتينو يصافح المدرب المخضرم البالغ من العمر 70 عاما، موضحا أنها التقطت أثناء "الترحيب" به في مقر الاتحاد في مدينة زوريخ السويسرية.

وأشار فيفا الى أن فينغر سيكون مسؤولا بالدرجة الأولى "عن الإشراف وقيادة نمو وتطوير اللعبة لدى الرجال والنساء حول العالم، وسيتولى أيضا قيادة الهيئة في الأمور التقنية" من خلال تولي مهام في لجنة كرة القدم والاستشارة التقنية التابعة لمجلس اتحاد كرة القدم "البورد" لتقييم وإجراء تعديلات محتملة في قوانين اللعبة، ورئاسة مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد التي تتولى "إجراء التحليل الفني لمسابقات الفيفا منذ عام 1996".

وأوضح الاتحاد أن من مهام فينغر الذي حظي بمسيرة تدريبية امتدت أكثر من ثلاثة عقود متواصلة، التركيز على تأهيل المدربين والمساهمة في برنامج لا يزال في طور التجربة ضمن الفيفا، يهدف الى "تشجيع اللاعبين المحترفين السابقين على دخول عالم التدريب، وسيساعدهم (البرنامج) في عملية الانتقال في مسارهم المهني (من اللعب الى التدريب)، وتقليص الهوة بين المناصب التدريبية والفنية في كرة القدم".

ورأى إنفانتينو، بحسب بيان الفيفا، ان "المعرفة المعمقة لأرسين فينغر وشغفه بالنواحي المختلفة من لعبتنا تميّزه كأحد أحد الشخصيات المحترمة في كرة القدم. أنا سعيد بالترحيب به في فريقنا".

من جهته، أبدى فينغر تطلعه الى "هذا التحدي المهم جدا، ليس فقط لأني دائما ما كنت مهتما بتحليل كرة القدم من وجهة نظر أكثر شمولا، بل أيضا لأن مهمة الفيفا كالهيئة الناظمة لكرة القدم هي عالمية فعلا".

وتردد اسم فينغر مؤخرا كأحد المرشحين المحتملين لخلافة نيكو كوفاتش على رأس الإدارة الفنية لنادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، بعد إعفاء الكرواتي من منصبه على خلفية النتائج السيئة. لكن ذلك شكل مدار أخذ ورد بينه وبين إدارة النادي البافاري، اذ قالت الأخيرة إنها رفضت طلبه تولي المنصب، بينما رد الفرنسي بالتأكيد أن النادي هو من بادر الى الاتصال به، وأن رده كان بإبداء حاجة الى التفكير بالأمر.

وامتدت مسيرة فينغر كمدرب لأكثر من ثلاثة عقود، كان الجزء الأكبر منها مع نادي أرسنال الإنجليزي الذي أشرف عليه بين العامين 1996 و2018، وحقق معه نجاحات كبيرة أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس إنجلترا سبع مرات.