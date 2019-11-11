هندي يدخل الأردن مجدداً سجل الأرقام القياسية في "مونديال أصحاب الهمم"

المصدر: جوني جبور-دبي

أهدى اللاعب أحمد هندي منتخب بلاده الأردن ميداليتها الذهبية الأولى في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم المقامة حالياً في دبي وتمتد حتى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 120 دولة، عقب تحطيمه الرقم العالمي في مسابقة دفع الجلة لفئة (34)، بعد أن أنهى المنافسات بالمركز الأول برمية بلغت مسافة 12.17 متراً، متفوقاً عن الرقم العالمي السابق المسجل باسمه في أسيوية جاكرتا 2018 بفارق 10 سنتيمترات.

وجاء انتصار هندي في دبي على حساب الإيراني مهران نكويماجد الذي اكتفى بالمركز الثاني برمية بلغت 11.41 متراً، في حل ثالثاً الكولومبي ماوريشيو فالينسيا برمية بلغت 11.35 متراً.