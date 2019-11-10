مصر تستعيد كأس العالم لكرة السرعة بعد نسيانه في فرنسا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن اتحاد كرة السرعة المصري، عن استعادة كأس العالم للعبة، التي حقق لقبها المنتخب المحلي، في فرنسا الأسبوع الماضي، إذ نسي الفريق الكأس وعاد من دونه إلى القاهرة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه نجح في استرجاع الكأس بمساعدة مسؤولين في الدولة المنظمة للبطولة، بعدما كانت تعرضت بعثة منتخب مصر لكرة السرعة لموقف محرج، عقب عودتها من فرنسا في الأيام القليلة الماضية، بعد المشاركة في بطولة العالم خلال شهر أكتوبر.

ونجح المنتخب المصري في حصد لقب البطولة، التي احتضنتها فرنسا بين يومي 24 و28 من شهر أكتوبر الماضي، بعد حصد 8 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار، بالإضافة لـ3 ميداليات ذهبية وأخرى فضية في فئة الناشئين.