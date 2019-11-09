عمر خريبين يعود إلى قائمة منتخب سورية في مواجهة الصين

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري، بقيادة المدرب فجر إبراهيم، عن قائمة لاعبي «نسور قاسيون» الـ23، للانضمام إلى المعسكر الحالي، استعداداً لمباراتي الصين والفلبين في 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة الثانية، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والتي برزت فيها عودة نجم الهلال السعودي عمر خريبين إلى القائمة عقب تعافيه من الإصابة، ليجاور في خط هجوم المنتخب السوري زميله في الدوري السعودي وهداف أهلي جدة عمر السومة.

وتضم قائمة منتخب «نسور قاسيون» في المعسكر، كلاً من: إبراهيم عالمة، وخالد إبراهيم، وأحمد الشيخ، وأحمد الصالح، وعمرو ميداني، وعبدالله الشامسي، وحسين الجويد، وعمرو جنيات، ومؤيد عجان، ويوسف محمد، وخالد كرداوغلي، وكامل حميشة، وخالد مبيض، وأحمد الأشقر، ومحمد المرمور، وأسامة أومري، ونصوح النكدلي، وورد السلامة، ومحمود المواس، وشادي الحموي، ومارديك مارديكيان، والثنائي الهجومي عمر خريبين وعمر السومة.

وتعد مواجهة المنتخب الصيني بمثابة لقاء قمة على صدارة فرق المجموعة، خصوصاً أن المنتخب السوري يعتلي ترتيب فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن المنتخب الصيني الساعي لتعويض تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام الفلبين، وكان سبباً في فقدانه الصدارة.