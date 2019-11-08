الكشف عن مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت الفحوصات التي خضع لها لاعب وسط المنتخب المصري، حسين الشحات، عن إصابته بكدمة في الركبة، مما يستدعي علاجه عدة أيام فقط.

كان الشحات أصيب خلال فوز منتخب مصر 1-0 على ضيفه ليبيريا، في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار استعدادات "الفراعنة"، لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون عام 2021.

وقال طبيب المنتخب المصري، الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحافية: "الشحات سوف يخضع لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده مع المنتخب على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال الجولة الحالية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة ضيفه منتخب كينيا، قبل أن يخرج لملاقاة مضيفه جزر القمر، في الجولة الثانية للمجموعة 7، التي تضم منتخب توغو أيضاً.