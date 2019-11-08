دولي الاجسام يمنح " الذهبية" لمدير بطولة العالم خليل معروف

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

منح الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الميدالية الذهبية وشهادة الدبلوم العالي فئة أفضل المنظمين على مستوى العالم لمدير بطولة العالم لبناء الاجسام خليل معروف لدوره التنظيمي البارز في خدمة رياضة بناء الاجسام واللياقة البدنية اعترافا منه للجهود التي بذلها في خدمة اللعبة على المستويين المحلي والدولي لعقدين من الزمن و تم تقليده الميدالية ومنحه الدبلوم يوم امس على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبطولة العالم التي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمشاركة قياسية من مختلف دول العالم، ولقي التكريم ثناء اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء الوفود المشاركة.

وأهدى خليل التكريم الانجاز لدولة الامارات العربية المتحدة والاسرة الرياضية مؤكدا انه يعتز بهذا التكريم ويعتبره نقطة مضيئة في حياته الرياضية، ومثنيا على دعم اللجنة العليا المنظمة لبطولات بناء الاجسام في الفجيرة للثقة التي أوليت اليه.

وقال معروف للامارات اليوم: المستوى الفني والتنظيم الذي اشاد به القاصي والداني في الكثير من بطولات بناء الاجسام التي نظمت في الفجيرة وهو ترجمة عمل كبير واجتهاد حقيقي لنحو 18 عاما نظمنا خلالها 17 نسخة من بطولة الفجيرة الدولية لبناء الاجسام والكلاسيك وبطولتين قاريتين احداهما بطولة العرب وغيرها، وسعداء بشكل اكبر لما حظيت به بطولة العالم الحالية من اشادة المسؤولين عنها.