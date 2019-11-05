بالصور.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب ويُقبّل رأسه مرتدياً قميص الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صوراً عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وهو يرتدي قميص النادي الأحمر، واقفاً الى جانب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ويطبع قبلة على خده، كاتباً تعليق جاء فيه «زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد الله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة».



وكانت العلاقة بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي قد شهدت مزيداً من التوتر في الأشهر الماضية، بداية من الرئاسة الشرفية ثم توتر العلاقات والتصريحات المسيئة وغيرها الكثير، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تقارباً بين آل الشيخ والنادي الأهلي، منه إعلانه في أكتوبر الماضي "سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري"، مضيفاً "عفا الله عما سلف".

وتأتي الزيارة بعد تقارير صحافية عن معاناة الخطيب، أحد النجوم التاريخيين للنادي الأهلي والكرة المصرية، المرض، وردّ النادي الأهلي ببيان عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ، الذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب، بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".

وأضاف البيان أن اللقاء «سادته المحبة والحرص الشديد على التآخي، والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الطيبة بين الأشقاء»، وأن الخطيب أعرب عن "امتنانه وتقديره البالغ" للزيارة.

وأشار إلى أن الطرفين اللذين خاضا في «حوار أخوي»، اتفقا على عقد لقاء آخر "عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد".