غوارديولا يؤيد كلوب: جدول المسابقات الإنجليزية «مكتظ»

المصدر: مانشستر - أ.ف.ب

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، عن تأييده لشكوى غريمه الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول المتصدر، حيال الجدول المكتظ لأندية كرة القدم الإنجليزية.

وفي تصريحات قبل المرحلة 11 من الدوري الممتاز، التي يستضيف سيتي فيها ساوثمبتون اليوم، قبل الموقعة المرتقبة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في المرحلة الـ12، أعرب المدرب الإسباني عن دعمه للسويسري غرانيت تشاكا، في ظل التوتر الذي تشهده علاقة قائد أرسنال بمشجعي الفريق اللندني.

وسبق لكلوب الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن سيتي الثاني (28 مقابل 22) أن شكا الجدول المزدحم لمباريات فريقه، لاسيما في ديسمبر، حيث سيخوض إلى جانب المسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا، غمار كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بين 11 و22 من الشهر ذاته.

وعلى الرغم من أن كثافة مباريات ليفربول قد تصب لمصلحة سيتي، شدد غوارديولا على الحاجة إلى التخفيف من ضغط المباريات على الجميع.

وقال «أنا أوافق تماماً على ما أدلى به يورغن. الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها حل هذا الأمر هي (خوض) عدد أقل من المباريات».

وتابع «ثمة حاجة لجدولة عدد أقل من المباريات، عدد أقل من المسابقات، ومنح اللاعبين وقتاً أطول للتعافي».