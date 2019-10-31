«المتة السورية».. سر نجومية ميسي وسواريز

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار مشروب عشبة «المتة»، الذي تشتهر به دول أميركا اللاتينية وكذلك سوريا، فضول مختلف وسائل الإعلام العالمية، وخاصة المتخصصة في الشأن الرياضي، خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتباطه بأشهر نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم، أمثال نجمي برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، والاوروغوياني لويس سواريز، وعدد كبير من نجوم أميركا اللاتينية، إلى جانب مشاهير الكرة في أوروبا. وانتشرت منذ سنوات صور عديدة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لليونيل ميسي وهو يستمتع بمشروب المتة السوية، والامر نفسه بالنسبة لنيمار وآخرون. وتساءلت صحف عديدة، على غرار «ميرور» و«غارديان» و«صن» البريطانية، هل يمكن القول أن شراب المتة هو السلاح السري لكبار اللاعبين في كرة القدم؟

التساؤل فرض نفسه على صدر صفحات ومواقع إعلامية عديدة أخرى، خاصة مع معرفة تفاصيل مكونات هذا المشروب وفوائده الصحية المتعددة، التي تساعد لاعب الكرة على البقاء في أفضل حالة بدنية ممكنة. وعدد موقع «ريو هيلث» بالبرازيل الفوائد الصحية لـ«المتة»، خاصة التي تهم لاعبي الكرة المحترفين، من ذلك: أنه محفز قوي للجهاز العصبي، ويرفع مستوى الطاقة والنشاط الذهني بطريقة إيجابية، ويساعد الجسم على الاستفادة من الكربوهيدرات بطريقة أفضل تجعله قادرا على تحمل الضغط، كما يقلل من الاحساس بالتعب ووهن العضلات من خلال إنتاجه بكثرة لحمض اللاكتيك خاصة على مستوى العضلات.

ومن إيجابياته أيضا، أنه مدر للبول، ومقاوم للسموم، ومفيد لصحة القلب، ويساعد في سرعة التئام الجروح والالتهابات، وهو أمر بالغ الاهمية بالنسبة للاعبي الكرة الذين يتعرضون لإصابات عضلية متعددة، ويحتاجون للتعافي السريع منها. ولا يفارق هذا المشروب ليونيل ميسي وسواريز ونيمار ولاعبين آخرون، ويتناولونه باستمرار، خاصة خلال التحضير لخوض المباريات او التمارين، مقتنعين بأنه يسهم في تحسين مستوى أدائهم البدني. وفي أوروبا، قام بعض لاعبي توتنهام أمثال ديلي ألي، وإيرك داير بتشجيع زملائهم في الفريق وفي منتخب إنجلترا على تناول هذا الشراب، ما أدى إلى انتشاره بينهم في الفترة الاخيرة، وخاصة منذ كأس العالم 2018.

وتنتج البرازيل حاليا 50% من الإنتاج العالمي لهذه العشبة، لكن شعب أوروغواي وباراغواي الأكثر إدمانا عليه، كما يشتهر في الشرق الاوسط بسوريا على وجه الخصوص، بعد ان انتقل إليها منذ عقود طويلة، بفضل المغتربين السوريين في أميركا اللاتينية. ومشروب المتة من المنبهات، وهو غني بالفيتامينات، وهو في الاصل نبات شجري دائم الخضرة. ويتم تحضير الشاي منه، من خلال تجفيف كمية من أوراقه، ثم طحنها مع أعوادها، ومنها ماهو جاهز في أكياس ورقية للاستهلاك، وتوضع في كأس وتضاف إلى الماء قبل غليه. ويتميز المتة بطعمه المر، لذلك يقوم البعض بإضافة السكر إليه أو بعض المكونات الاخرى، كما يشتهر بكوب ومصاصة خاصة له، وهي التي يظهر بها ليونيل ميسي باستمرار.