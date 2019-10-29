سولسكاير: بوغبا لن يلعب قبل ديسمبر المقبل

المصدر: مانشستر - د.ب.أ

رجح مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولسكاير، أن لاعب وسط فريقه ومنتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل ديسمبر المقبل.

وقال سولسكاير، في معرض رده على سؤال عقب فوز فريقه على مضيفه نوريتش سيتي (3-1)، في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي الأحد، حول عودة بوغبا: «أعتقد أننا لن نراه قبل ديسمبر».

وأضاف «أنه غائب منذ فترة. هو بحاجة إلى الوقت للتعافي تماماً من الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا أنه سيعود إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد (في 24 نوفمبر المقبل) عقب فترة التوقف الدولية، لكن على الأرجح في ديسمبر».

وتعرض بوغبا لإصابة بالكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي، وعن المنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر)، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وكان سولسكاير قد أوضح قبل نحو أسبوعين أن بوغبا «عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة، وربما خاضها رغم الألم»، لكنه تعرض لانتكاسة ستبعده لوقت إضافي عن الملاعب.