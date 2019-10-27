البدري يعلن قائمة المحترفين في منتخب مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام البدري، مساء أول من أمس، قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر الفراعنة المقبل، لخوض مباراتَي كينيا وجزر القمر، يومي 14 و18 نوفمبر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة إقامتها في الكاميرون.

وضمت القائمة ستة لاعبين، هم أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمد النني (بشكتاش التركي)، وأحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)، ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي)، ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

وأرسل، أمس، مدير المنتخب الوطني المصري، محمد بركات، الاستدعاء الرسمي للأندية من أجل السماح لللاعبين المحترفين بالالتحاق بمنتخب مصر، طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة كينيا.

القائمة تضم أحمد حجازي ومحمد صلاح والنني و كوكا وتريزيغيه وكهربا.