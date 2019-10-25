إنتر ميلان مهتم بخدمات مولر «المهمّش»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يهتم نادي إنتر ميلان، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بضم المهاجم الألماني توماس مولر الذي فقد موقعه الأساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت أمس صحيفة «كيكر» الألمانية.

وأشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع، من دون أن تحدد أي مصدر، إلى «الاهتمام المتزايد» للنادي الإيطالي. واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني (3-2) أساسياً، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معاراً من برشلونة الإسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله إلى وسط الهجوم، وهناك مرّر كرتين حاسمتين، لكنه كان بعيداً عن إيقاعه.

ووصل الشاب البافاري الى بايرن بعمر 10 سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق، وبرغم رمزيته في النادي، لم يعد قادراً على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما أسهم في احراز بلاده لقب كأس العالم. وفي مارس الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة «ناسيونال مانشافت».