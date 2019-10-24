البايرن يخسر خدمات قلب دفاعه هرنانديز لفترة طويلة

المصدر: برلين - أ.ف.ب

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة جديدة بإصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله، ما سيبعده عن الملاعب أسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي حسن حميدزيتش، بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على اولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أول من أمس.

وقال البوسني حميدزيتش لإذاعة «سبورت 1» الألمانية: «سيغيب هرنانديز عن الملاعب فترة طويلة. لأسابيع عدة». وأصاف: «عانى هرنانديز مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني أوجاعاً مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله، لذا اضطررنا إلى استبداله». وتعرض هرنانديز للإصابة في الدقيقة 57، وخرج قبل أن يشارك بدلاً منه جيروم بواتنغ. وكان الفريق البافاري خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه، الأسبوع الماضي، لإصابة في الرباط الصليبي سيبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ دفع مبلغاً قياسياً بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من اتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

• البايرن تعاقد مع الفرنسي لوكاس هرنانديز بمبلغ قياسي وصل إلى 85 مليون يورو.