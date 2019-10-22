صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة جنك

المصدر: خالد صديق - دبي

أكد نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مهاجمه المصري محمد صلاح تعافى من إصابة في الكاحل وسيكون ضمن تشكيلة الفريق في مواجهة جنك البلجيكي غدا الأربعاء في دوري أبطال اوروبا.

وأصيب صلاح في كاحله في فوز فريقه 2-1 على ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. ولم يلعب صلاح منذ ذلك الوقت وغاب عن التعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة مؤلفة من 17 انتصارا لليفربول.

ولن يسافر قلب الدفاع جويل ماتيب بسبب آلام في الركبة والظهير ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب إصابته بفيروس مع ليفربول في رحلة بلجيكا. ومن المتوقع أن يشارك الظهيران ديان لوفرين وجو جوميز في التشكيلة الأساسية بدلا منهما.

ويملك ليفربول حامل اللقب ثلاث نقاط بعد مباراتين ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف نابولي متصدر المجموعة الخامسة بينما يتذيل جنك بطل بلجيكا الترتيب برصيد نقطة واحدة.