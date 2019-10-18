الإسباني خمينيز مدرباً للوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الإسباني مانويل خمينيز ليتولى تدريب «العنابي» حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الهولندي موريس شتاين.

ويأمل الوحدة أن يعيد خمينيز الفريق إلى المنافسة في لقب الدوري، بعدما بدأ الوحدة الموسم بالخسارة من الفجيرة، ثم الفوز على الجزيرة، قبل أن يخسر أمام بني ياس، ليتم الاستغناء عن خدمات الهولندي شتاين.

وبدأ الإسباني خمينيز مشواره التدريبي مع الفريق الثاني لنادي إشبيلية الإسباني قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول، ثم خاض تجارب أخرى مع أندية آيك أثينا اليوناني وريال سرقسطة ولاس بالماس الإسبانيين.

وحقق المدرب خلال مسيرته الأوروبية لقب الدوري اليوناني في 2018 مع آيك أثينا، بينما حصل على لقب الكأس في موسم 2010-2011 مع الفريق نفسه.