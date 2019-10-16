سيرجيو أغويرو يحطم سيارة رينج روفر

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيرجيو أغويرو، تعرض لحادث سيارة بسيط قبل تدريب الفريق اليوم الأربعاء، لكنه لم يصب بسوء.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن المهاجم الأرجنتيني (31 عاماً) كان في طريقه إلى تدريب سيتي في سيارته حين وقع الحادث.

وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة من نوع رينج روفر التي كان أغويرو يستقلها.

وأضاف التقرير أن أغويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي كما شارك في التدريب استعداداً لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز السبت المقبل.