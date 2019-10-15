البرازيل وكوريا الجنوبية على استاد محمد بن زايد نوفمبر المقبل

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس، أن منتخب «السامبا» سيخوض آخر مبارياته الودية عام 2019 في العاصمة أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل، حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وستكون المباراة بمثابة فرصة رائعة لعشاق المنتخب البرازيلي لمتابعة سحر «السامبا» الذي سيحضر إلى الدولة بكامل نجومه.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي أن المنتخب سيواجه غريمه الأرجنتيني في 15 نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، على أن يتوجه بعدها إلى أبوظبي لملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي في استاد محمد بن زايد.