رسمياً.. المنتخب البرازيلي يعانق عشاقه في أبوظبي الشهر المقبل

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب «السامبا» سيخوض آخرة مبارياته الودية في عام 2019 بالعاصمة أبوظبي، يوم 19 نوفمبر المقبل، حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وذكر الاتحاد البرازيلي، في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي، أن المنتخب سيواجه غريمه الأرجنتيني يوم 15 نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يتوجه بعدها إلى أبوظبي لملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي.

وستكون المباراة بمثابة فرصة رائعة لعشاق المنتخب البرازيلي، لمتابعة سحر «السامبا»، الذي سيحضر إلى الدولة بكامل نجومه.