فيتنام تتغلب على ماليزيا

المصدر: هانوي - د.ب.أ

تغلب المنتخب الفيتنامي على نظيره الماليزي 1-‏صفر، أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023. وسجل كوانج جاي نيجيوم هدف المباراة الوحيد للمنتخب الفيتنامي في الدقيقة 40.

ورفع المنتخب الفيتنامي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإماراتي المتصدر للمجموعة بست نقاط، والفائز، أمس، أيضاً على إندونيسيا 5-صفر. في المقابل يحلّ منتخب تايلاند في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن فيتنام وبرصيد أربع نقاط، ويحل منتخب ماليزيا رابعاً في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، في حين تتذيل إندونيسيا المجموعة من دون رصيد.