تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

المصدر: محمد أبوأسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال في الصحف الإنجليزية حول إصابة نجم وهداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، وعن مدى لحاقة بالقمة المنتظرة لمتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان محمد صلاح قد أصيب في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2-1.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل بدء برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 إنتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

وقالت صحيفة "اكسبريس" الانجليزية أن نادي ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه إصابة محمد صلاح، مشيرة إلى أن هناك حالة من الأطمئنان بشأن مشاركة اللاعب المصري في مباراة ناديه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح واثق أيضاً من المشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي فور عودته إلى إنجلترا بعدما تم السماح له بالسفر إلى دبي لحصوله على جائزة "رجل العام" في مجلة "جي كيو" العالمية.