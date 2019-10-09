تحقيق أوروبي ضد لاتسيو بسبب العنصرية

المصدر: روما - د.ب.أ

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات انضباطية ضد نادي لاتسيو الإيطالي، بسبب السلوك العنصري لجماهيره، خلال المباراة أمام رين الفرنسي الأسبوع الماضي.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، فإن جماهير لاتسيو أدت التحية العسكرية الرومانية، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على رين 2 /‏1، الخميس الماضي، في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وجرت تلك المباراة بمدرجات مغلقة جزئياً، بعد أن افتعلت الجماهير السلوك ذاته، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام إشبيلية الإسباني في فبراير الماضي. وأشار يويفا إلى أنه سيتم عقد جلسة الاستماع في هذا الصدد يوم 17 الجاري.