إحالة لاعبين بالمنتخب الأولمبي الى الانضباط

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد كرة القدم إحالة لاعبي شباب الاهلي عبد العزيز الكعبي ومحمد جمعة المقب بـ (بيليه)الى لجنة الانضباط لعدم انضمامهما الى بعثة المنتخب الأولمبي التي غادرت الى سنغافورة لإقامة معسكر خارجي هناك ومن المقرر أن تعقد لجنة الانضباط اجتماعا غدا الثلاثاء لاتخاذ عقوبات انضباطية بحق اللاعبين وفقا للوائح المنتخبات الوطنية في هذا الخصوص.

ويذكر أن المنتخب الأولمبي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند يناير المقبل المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.