5 أحداث ترفع معدل الغليان في «كوكب أوروبا» لكرة القدم

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تواصل كرة القدم الأوروبية السيطرة على عقول المتابعين لسحر فنونها وجمالها، وكذلك لأحداثها المتسارعة والحالات المثيرة التي سجلتها أول من أمس، ورفعت من خلالها درجة الغليان في «كوكب أوروبا» لكرة القدم. وتصدر المشاهد تسجيل البلجيكي إدين هازارد، هدفه الأول مع ريال مدريد، بعد حالة القلق التي هيمنت على «المدريدية»، وفوز ليفربول بأغلى ثلاث نقاط إثر تغلبه على ليستر سيتي في الوقت القاتل، في وقت كان توتنهام الأكثر تعاسة بتلقيه 10 أهداف في مباراتين بعد السقوط على أرض برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد زادت من حدة الإثارة في الدوريات الخمسة الكبرى، على النحو التالي:

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