اصابة ساني أنقذت نجم مانشستر سيتي من الرحيل

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكر تقرير صحافي ألماني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كان يهدف لبيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن مسؤولي مانشستر سيتي، لم يرغبوا على الإطلاق في بيع جناح الفريق، ليروي ساني، في "الميركاتو" المنصرم، لكنهم كانوا في المقابل على استعداد لبيع المهاجم جيسوس، بأقل من 100 مليون يورو.

وكان بايرن ميونخ يسعى للفوز بخدمات ساني، لتدعيم مركز الجناح، بعد رحيل أسطورتي النادي آريين روبين وفرانك ريبيري.

لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول، في كأس الدرع الخيرية، أفسدت الصفقة.