ديوكوفيتش يلاقي ميلمان في نهائي «تنس طوكيو»

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

بلغ المصنف أول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بسهولة نهائي دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب، بتغلبه في نصف النهائي، أمس، على البلجيكي دافيد غوفان، ليضرب موعداً في النهائي مع الأسترالي، جون ميلمان، الفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا.

وتفوّق الصربي في نصف النهائي على منافسه البلجيكي المصنف 15 عالمياً 6-3 و6-4، مواصلاً تقديم أدائه القوي في الدورة اليابانية (500 نقطة)، وهي الأولى التي يخوض غمارها منذ انسحابه بسبب إصابة في الكتف، من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مطلع سبتمبر الماضي.

ولم يخسر الصربي أي مجموعة في طوكيو في طريقه إلى النهائي، وهو يلاقي، اليوم، ميلمان المصنف 80 عالمياً، الذي تغلب في نصف النهائي على أوبيلكا المصنف 53 بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4).

وسيبحث الصربي في النهائي عن اللقب الـ76 في مسيرته الاحترافية، بينما سيكون ميلمان أمام محاولة إحراز اللقب الأول. وعلى رغم أن ديوكوفيتش أبدى سعادته بالدورة اليابانية، لكنه حذر من تأثير الحرارة في منافسات كرة المضرب خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو في العام المقبل.