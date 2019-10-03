من هو اللاعب الذي يتفوق على صلاح ومانيه في ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف موقع "غيف سبورت" عن إحصائية مميزة كشفت عن أفضل لاعب في كل نادي بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعد مرور سبع جولات، وكانت المفاجأة في اللاعب الذي تفوق على نجمي ليفربول المصري محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو مانيه، وهو زميلهم وصانع ألعاب "الريدز"، البرازيلي فيرمينيو، الذي استعاد قوته وبريقه هذا الموسم بشكل كبير.

وتشير الإحصاءات إلى أن فيرمينيو حصل على تقييم 7.76 من 10 في كل مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم، إذ يصنع أو يسجل هدفا كل 96 دقيقة، مقارنة بتقييم أقل لصلاح ومانيه رغم أنهما هدافا الفريق حتى الآن. في المقابل يعتبر البلجيكي كيفن دي بروين الأعلى تقييما بين كل اللاعب بـنسبة 8.05. وفي باقي الاندية، يحتل ماسون مانت الصدارة في تشلسي، والغابوني بيير أوباميانغ في أرسنال، وسكوت ماكتوميناي في مان يونايتد، وسون هيونغ مين في توتنهام.