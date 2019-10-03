الإعلام الألماني يستذكر «سباعية البرازيل» بعد فوز البايرن على توتنهام

المصدر: برلين - أ.ف.ب

احتفت وسائل الإعلام الألمانية، أمس، بـ«بأبطال» بايرن ميونيخ، الذين عادوا من «أمسية انتصار تاريخي» على توتنهام الإنجليزي 7-2، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستذكرين نصف نهائي مونديال 2014، حينما فاز منتخب بلادهم على غريمهم البرازيلي المضيف 7-1.

ورأت صحيفة «بيلد» أن «البافاريين دون رحمة أجبروا وصيف بطل دوري أبطال أوروبا على الركوع 7-2. نتيجة تذكر بفوز ألمانيا 7-1 في البرازيل». وعنون موقع «سبورت 1» الرياضي: «بايرن يقدم مهرجان أهداف تاريخيا». وبالنسبة لـ«دي فيلت»، فقد قدم لاعبو بايرن «أداء كبيراً في لندن، وسيطروا على منافسيهم»، وقالت «كيكر» إن النتيجة تذكر بسباعية البرازيل، واعتبرت سيرج غنابري صاحب الرباعية والحارس مانويل نوير الأبرز في المباراة.