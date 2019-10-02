"بيليه" ينافس أوسو وملابا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر سبتمبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

وترشح لجائزة أفضل لاعب المهاجم الشاب لفريق شباب الأهلي، محمد جمعة، الشهير بـ "بيليه" بالإضافة إلى الوافدين الجديدين ويليام أوسو لاعب عجمان وبينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء. وتمكن الثنائي الأجنبي من تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراتين حتى الآن، ليتصدرا جدول هدافي الدوري بعد مرور جولتين، بينما سجل محمد جمعة هدفين.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فشهدت تواجد ثلاثة أسماء سبق لهم جميعاً الترشح للجائزة خلال الموسم الماضي، هم: ماجد ناصر قائد فريق شباب الأهلي، وخالد السناني قائد فريق الظفرة، ومعهم فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وشارك الثلاثي لمدة 180 دقيقة في مباريات الدوري حتى الآن، وكان ماجد ناصر الوحيد الذي تمكن من الخروج بشباك نظيفة في هذه القائمة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رودولفو أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، وإيفان ليكو مدرب فريق العين، وسبق لأروابارينا الترشح أكثر من مرة لنفس الجائزة خلال الموسم الماضي، بينما كان عبدالعزيز العنبري الأكثر فوزاً بهذه الجائزة خلال الموسم الماضي (5 مرات على التوالي)، أما إيفان ليكو فيتواجد في هذه القائمة للمرة الأولى وهو المدرب الوحيد في هذه القائمة الذي انضم لفريقه هذا الموسم.

وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae حيث يستمر التصويت الذي انطلق في الثانية ظهراً، لمدة 24 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.