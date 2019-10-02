ادانة المشجع الغاضب الذي اصطاد لاعبي فريقه بالـ"نشابه"

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم ادانته لواقعة اعتداء أحد جماهير فريق ناكانا على لاعبي فريقه باستخدام النبلة "نشابه باللهجة المحلية الإماراتية" وذلك على خلفية الأداء الضعيف الذي قدمه فريقه خلال المباراة التي جمعتهم أمام فوريست رينجرز في الدوري الزامبي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت رد الفعل الغاضب من جانب المشجع الذي قذف لاعبي فريقه بالحجارة مستخدماً "النشابه" وهو ما تسبب في هروب اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.

وقال الأمين العام للاتحاد الزامبي، أدريان كاشالا في تصريحات صحافية أمس إن اتحادهم يدين الواقعة ولن يتسامح على الاطلاق مع الحادثة التي شهدتها المباراة.

وقال: "الاتحاد لن يتسامح مع مثل هذه الأفعال بتساهل وسنتعامل مع مرتكبيها بالقوة الكاملة الموجودة في اللوائح، نحن نود أن نرسل رسالة قوية لمرتكبي اعمال العنف".

وتابع: "نحن نشعر بالحزن لوجود مثل حالات العنف والشغب هذه في مدرجات بطولاتنا وسنتعامل معها بحزم".



2 Attachments