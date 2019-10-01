إيقاف حكم تنس تحرش بفتاة تجمع الكرات

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، إيقاف الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكاريلا، بسبب سلوك غير أخلاقي تجاه إحدى فتيات جمع الكرات، ودعمه للاعب على حساب آخر، خلال مباراة في منافسات المستوى الثاني الأسبوع الماضي في فلورنسا.

قالت الرابطة في بيان من دون الدخول في تفاصيل الحادثة: "أخذنا علماً بعدد من الحوادث التي تورط فيها الحكم الرئيسي جيانلوكا موسكاريلا خلال مباراة جمعت البرتغالي بيدرو سوزا، والإيطالي إنريكو دالا فاليه، خلال دورة تشالنغر في فلورنسا الأسبوع الفائت".

وتابعت: "تم إيقاف موسكاليرا من الدورة فور علمنا بالحادثة، وفُتح تحقيق شامل كما تم إيقاف موقتاً، في انتظار نتائج التحقيق".