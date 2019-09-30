المرزوقي والنقبي يديران مباراتي ظفار ومولودية والترجي والنجمة

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

عين الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق المرزوقي حكماً لمباراة فريقي ظفار العماني ومولودية الجزائر ضمن إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستُلعب اليوم الإثنين على ملعب المجمع الشبابي بمدينة صلالة العمانية.

ويضم الطاقم إلى جانب سلطان عبد الرزاق ، كلاً من محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) أحمد الراشدي ( مساعد ثان ) وحمد علي يوسف ( حكماً رابعاً ) .

كما عين الاتحاد العربي طاقم تحكيم دولي إماراتي لإدارة بقيادة عادل النقبي لمباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني ضمن إياب نفس الدور التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل بإستاد الملعب الأولمبي بمدينة برادس التونسية، حيث يضم الطاقم أيضا كلا من مسعود حسن وجمعة المخيني مساعدين لحكم الساحة