سانشيز يُسجل ويُطرد.. وكونتي يستعد لحرب برشلونة

المصدر: روما - أ.ف.ب

واصل إنتر ميلان بـ10 لاعبين انتصاراته المتتالية محلياً، ورفعها إلى ستة عندما تغلب على مضيفه سمبدوريا 3-1، أول من أمس، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستعيداً الصدارة التي انتزعها منه، قبل ثلاث ساعات، مطارده المباشر يوفنتوس، بفوزه على سبال 2-صفر.

وسجل ستيفانو سينسي (20) والتشيلي أليكسيس سانشيز (22) وروبرتو غاليارديني (61) أهداف إنتر ميلان، والتشيكي يعقوب يانكتو (55) هدف سمبدوريا.

ووجّه إنتر ميلان إنذاراً إلى مضيفه برشلونة الإسباني في قمتهما المرتقبة، بعد غد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم غياب بعض عناصره الأساسيين الذين أراحهم مدربه أنطونيو كونتي.

وقدم إنتر ميلان عرضاً هجومياً رائعاً، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الثنائية، خصوصاً في الشوط الأول، قبل أن تنقص صفوفه مطلع الشوط الثاني بطرد مهاجمه سانشيز (46)، حيث اختل توازنه لبضع دقائق استغله سمبدوريا لتقليص الفارق، لكن ليس أكثر من ذلك لأن الضيوف أعادوا الفارق إلى سابق عهده، وخرجوا بالمباراة إلى بر الأمان.

وقال كونتي: «كنا استثنائيين في الصمود، وتمكّنا من خلق التوازن في التشكيلة (بعد الطرد) من مقاعد البدلاء»، في إشارة إلى دفعه بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ودانيلو دامبروزيو ونيكولو باريلا، مكان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وانطونيو كاندريفا وسينسي.

وأضاف «علينا الآن التعافي والاستعداد لبرشلونة، إنها تجربة قيمة ويمكن أن تساعدنا في النضج».

وهي المرة الثانية التي يحقق فيها إنتر ستة انتصارات متتالية في بداية الموسم، بعد الأولى موسم 1966-1967.

واستعاد إنتر ميلان الصدارة التي انتزعها مطارده المباشر وبطل المواسم الثمانية الأخيرة يوفنتوس، بتغلبه على ضيفه سبال، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن فريق «السيدة العجوز»، قبل قمتهما المرتقبة، الأحد المقبل، على ملعب «سان سيرو» في «ديربي إيطاليا».

وقرر كونتي إراحة لوكاكو ترقباً للقمة ضد برشلونة، فاستفاد سانشيز ولعب أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، وقدم أداء رائعاً وكان نشيطاً جداً مفتتحاً رصيده التهديفي مع فريقه الجديد، قبل أن يطرد مطلع الشوط الثاني لنيله الإنذار الثاني (47).

كما أراح كونتي قطب الدفاع الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين، وكريستيانو بيراغي وباريلا وماتيو بوليتانو ودامبروزيو.

يوفنتوس يواصل صحوته

وواصل يوفنتوس صحوته وضغطه على إنتر، بقيادة مدربه السابق كونتي، عندما تغلب على ضيفه سبال بهدفي البوسني ميراليم بيانيتش (45) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (78). وحقق يوفنتوس فوزه الثالث توالياً، منذ سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا صفر-صفر في المرحلة الثالثة، والخامس هذا الموسم، مؤكداً استعداده لاستضافة باير ليفركوزن الألماني، غداً، في الجولة الثانية للمسابقة القارية العريقة و«ديربي إيطاليا» ضد إنتر الأحد المقبل.

وقال مدربه ماوريتسيو ساري عن متصدر الدوري: «إنتر؟ لم أشاهدهم يلعبون حتى الآن هذا الموسم»، مضيفاً «لقد قرأت أنهم في حالة جيدة، لكن ليس لدي أي شك بخصوص مدربهم. في الوقت الحالي نفكر فقط في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفركوزن».

ودفع ساري بحارس المرمى المخضرم، جانلويجي بوفون، أساسياً على حساب البولندي فويتشخ تشيزني، ليخوض الأول مباراته الـ903 على صعيد الأندية في جميع المسابقات (658 مع يوفنتوس و220 مع بارما و25 الموسم الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي)، محطماً الرقم القياسي للاعب الإيطالي الذي كان يتقاسمه مع باولو مالديني (902 جميعها مع ميلان)، علماً بأن الأخير يملك الرقم القياسي في عدد المباريات في الدوري الإيطالي (647 مقابل 641 لبوفون).