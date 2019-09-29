مدرب مصر: محمد صلاح فخر لنا جميعاً

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد مدرب المنتخب المصري، حسام البدري، أن جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح «هو فخر لنا جميعاً». وقال البدري في تصريحات تلفزيونية أمس، إن المرحلة الماضية شهدت بعض الأزمات والمشكلات وسيسعى الي إنهائها، خصوصاً أن هناك حالة من الحب الشديد لمحمد صلاح من كل طوائف الشعب المصري.

وأضاف أن منتخب مصر سيواجه منتخب جزر القمر في 19 نوفمبر المقبل في ثانية جولات التصفيات الإفريقية، وبالتالي هناك صعوبة في مواجهة المنتخب البرازيلي بالمملكة العربية السعودية ودياً لأن التوقيت قريب جداً. وأوضح أنه يملك خطة كاملة لمنتخب الفراعنة من مراحل عدة أولها إعادة الهيكلة مع المعسكر المقرر بأكتوبر المقبل ويواجه خلاله سيراليون ودياً.