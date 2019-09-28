روما يحرم أحد مشجعيه من دخول الملعب مدى الحياة بسبب العنصرية

المصدر: روما - د.ب.أ

فرض نادي روما الإيطالي لكرة القدم عقوبة الحرمان من دخول الاستاد مدى الحياة بحق أحد مشجعيه، بسبب توجيه إساءة عنصرية لمدافعه البرازيلي خوان خيسوس. وأوضح النادي أن خوان خيسوس تعرض للإساءة العنصرية عبر رسائل بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت «إنستغرام»، وقد نشر صوراً للرسائل وطالب النادي باتخاذ إجراء.

وعلق خيسوس (28 عاماً)، الذي يلعب لفريق روما منذ عام 2016، على صور الرسائل قائلاً: «أنتم تعرفون بالفعل ما يفترض فعله مع مشجع كهذا. أنا سعيد بذاتي».

وذكر النادي عبر «تويتر»، أول من أمس، أنه جرى إبلاغ الشرطة وكذلك إدارة «إنستغرام» بحساب المشجع، وأنه لن يسمح له بحضور أي مباراة لروما مدى الحياة.