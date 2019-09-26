تجديد استاد «كامب نو» يكلف 360 مليون يورو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «نيكين سيكي» اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، خلال اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العالمي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 25 و27 الجاري، بدء أعمال المرحلة التمهيدية من إعادة تجديد ملعب كرة القدم الخاص بنادي برشلونة الإسباني (كامب نو).

وأكدت الشركة أن عملية التجديد والتوسعة التي تصل كلفتها إلى 360 مليون يورو (نحو 1.4 مليار درهم إماراتي)، ستوفر الفرصة للجماهير للاستمتاع بالمرافق الحديثة داخل الملعب في ظل الأجواء الدافئة التي تتسم بها مدينة برشلونة. كما ستتم تغطية كل مدرجاته بسقف معدني جديد يمكنه تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها في عملية ري العشب، كما أنه يستفيد من الطاقة الشمسية لتوفير الإضاءة لبعض أجزاء الملعب.

وقال الدكتور فادي جابري، المدير التنفيذي والمسؤول الرئيس عن أعمال (نيكين سيكي) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: «يحافظ تصميمنا الجديد على الإرث الحقيقي لملعب كامب نو الممزوج بالسحر والإبداع الذي شهده هذا الملعب على مدار تاريخه العريق».

وتابع: «يتسم تصميم هذا الملعب بالفرادة على مر العصور، ونحن على ثقة بأن كامب نو بحلته الجديدة سيعزز من مكانته كصرح مميز يستمتع به عشاق النادي على مدار العام وليس فقط خلال أيام المباريات».

وستتم عملية التجديد على مراحل خلال الموسم الكروي وبعد انتهائه، وستستغرق نحو أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يشهد الملعب بحلته الجديدة إقامة أول مباراة مع بداية موسم 2024-2025. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل في هذا المشروع حالياً 41 مصمماً ومهندساً معمارياً من شركة نيكين مع 27 مقاولاً فرعياً في مكتب نيكين في مدينة برشلونة.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكين سيكي كانت واحدة من ثماني شركات قدمت عرضها للفوز بمشروع تجديد ملعب كامب نو، وفي بداية عام 2016 اختارت اللجنة المكلفة «إيسباي بارسا» (Espai Barça) بالإجماع التصميم المقدم من «نيكين» و«باسكال أوسيو آركيتيكتوس»، وبعد الموافقة على مرحلة التصميم، تولت شركة التصميم المعماري المحلية «بي 720 فيرمن فاسكيز آركيتيكتوس» الأعمال فيه، وتمت الإشادة بتصميم نيكين الصديق للبيئة، الذي يجسد نمط الحياة الحضرية.

ويعد ملعب كامب نو أول ملعب في أوروبا تشرف شركة نيكين على تطويره، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تطوير عدد من الملاعب في اليابان، بما فيها ملعب قبة طوكيو، أو كما يعرف بـ«طوكيو دوم»، وسايتاما سوبر أرينا واستاد كاشيما واستاد بيج سوان في نيغاتا.

وستستعرض شركة نيكين سيكي خلال معرض سيتي سكيب العالمي نموذج مجسم لملعب كامب نو الجديد في منصتها رقم 2D20 في القاعة رقم 2 داخل مركز دبي التجاري العالمي.

تفاصيل تطوير «كامب نو»

■شركة «نيكين سيكي» تتولى أعمال التطوير.

■سيواصل برشلونة اللعب على ملعبه خلال فترة التجديد.

■الطاقة الاستيعابية لـ«كامب نو» بحلته الجديدة تصل إلى 105 آلاف متفرج.

■تنتهي أعمال التطوير بحلول عام 2024.

■ستتم تغطية كل مدرجات الملعب بسقف معدني جديد.

■يعمل على تجديد «كامب نو» 41 مصمماً ومهندساً معمارياً و27 مقاولاً فرعياً.

- السقف الجديد لملعب برشلونة سيقوم بتخزين مياه

الأمطار للاستفادة منها في ري العشب، ويستفيد

أيضاً من الطاقة الشمسية في الإضاءة.