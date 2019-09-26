الكشف عن ملاعب النسخ الـ 3 المقبلة في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أول من أمس، أسماء الملاعب التي ستستضيف النسخ الثلاثة المقبلة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لسنوات: (2021، و2022، و2023).

وذكرت اللجنة، خلال اجتماعها، أن ملعب سان بطرسبورغ، بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، سيستضيف نهائي نسخة 2021، فيما يستضيف ملعب أليانز أرينا، بمدينة ميونخ الألمانية نهائي نسخة 2022، ويستضيف ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن نهائي نسخة 2023. واستضاف ملعب سان بطرسبورغ نهائي البطولة في 2008، حيث جمعت المباراة النهائية، آنذاك، فريقي مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين، وفاز باللقب فريق مانشستر يونايتد بركلات الترجيح. وكان ملعب أليانز أرينا استضاف المباراة النهائية للبطولة قبل 10 أعوام، وكانت تجمع بين بايرن ميونخ وتشلسي، واستطاع تشلسي أن يتوج باللقب، بعد فوزه بركلات الترجيح.

واستضاف ملعب ويمبلي المباراة النهائية ثماني مرات سابقة، كانت آخرها في 2013، عندما توج بايرن ميونخ باللقب، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند 2/‏‏1.

ويستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، المباراة النهائية بالنسخة الحالية للبطولة، وهي أول مباراة نهائية تستضيفها تركيا بعد نهائي 2005، الذي فاز فيه ليفربول على ميلان بركلات الترجيح أيضاً.

الملاعب الـ 3

1- 2021 في «سان بطرسبورغ» (روسيا).

2- 2022 في «أليانز أرينا» (ألمانيا).

3- 2023 في «ويمبلي» (بريطانيا).