توقف قمة الدوري الجزائري بسبب الشغب

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

تسبب شغب بعض الجماهير في توقف المباراة، التي كانت تجمع شبيبة القبائل وضيفه شباب بلوزداد، أول من أمس، في قمة مباريات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 80، حينما كان شباب بلوزداد متقدماً في النتيجة بثلاثية نظيفة، وبعد دقيقتين من تسجيل شباب بلوزداد هدفه الثالث، على خلفية محاولة اجتياح بعض المشاغبين أرضية الملعب.

وأظهرت صور التلفزيون الجزائري، الذي كان ينقل المباراة، محاولة بعض المشاغبين تحطيم السياج الفاصل بين المدرج المحاذي للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس والملعب، قبل أن ينجحوا في ذلك. ثم لحق بهم عشرات المشجعين، الذين تمكنوا من دخول الملعب من مدرجات أخرى.

وتولى رجال الشرطة عودة لاعبي ومدربي الفريقين إلى غرف خلع الملابس، رغم المقذوفات التي كانت تنهال عليهم من المدرجات. ودخل عناصر من مكافحة الشغب في صدامات، مع بعض المشاغبين الذين رفضوا إخلاء الملعب.