محمد صلاح في أزمة.. الجمهور غاضب والمواقع العالمية تتوقع إعتزاله

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب رد الفعل السريع والغاضب لنجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، في حالة من الغضب لدى عدد من محبيه وجماهيره في مصر، حيث قام اللاعب مباشرة وفي اليوم الثاني من إعلان نتيجة التصويت بحذف صفته كلاعب في منتخب مصر واكتفى بكونه لاعب في ليفربول فقط، حيث أكد متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي أنه لا يجوز للاعب صاحب الخبرة الكبيرة أن يحذف إسم بلده من حسابه خاصة وأن سبب أزمته أشخاص وليس دولة.

وعلقت صحيفة "ديلي ميل" على الموضوع حيث أنها ترى أن ذلك التصرف قد أثار إنذارات بإمكانية اعتزال محمد صلاح اللعب دوليًا مع منتخب مصر خاصة بعد وقوع العديد من المشاكل بينهم خلال الأشهر الماضية.

كما سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على رد فعل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان نتائج التصويت في حفل الأفضل "ذا بيست" لعام 2019 من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلقت "ماركا" بأن هذه رسالة مبهمة من صلاح عبر "إنستغرام".

وأشارت الصحيفة كذلك، إلى أن صلاح حذف "لاعب منتخب مصر"، من سيرته الذاتية عبر حسابه الرسمي، معلقة "قد يكون ذلك إنذارًا منه بعدم اللعب للمنتخب المصري".

وواصلت "ماركا": "ما قصده الفرعون المصري هو التعبير عن استيائه من قلة الدعم من مواطنيه سواء على مستوى وسائل الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم، في أصوات الأفضل".