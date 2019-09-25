تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في توقيت غير متوقع

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليغا" حددت موعدا مبكرا جدا لإقامة أشهر مباراة في العالم، "كلاسيكو" الكرة الإسبانية بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر المقبل.

وستقام المباراة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مدريد (12:00 بتوقيت غرينيتش، و16:00 بتوقيت الإمارات) على استاد "كامب نو". وكانت رابطة "الليغا" قد عمدت إلى إقامة مباراة على الأقل في الموسم لـ"الكلاسيكو" بتوقيت مبكرا لإتاحة الفرصة لملايين من المشاهدين في شرق آسيا لمتابعة أحد مباراة كرة القدم في العالم. يذكر أن الريال كان قد تعرض لهزيمة مذلة على هذا الملعب وفي نفس الشهر من الموسم الماضي (5-1) كانت سببا مباشرا في الإطاحة بمدربه السابق الاسباني جوليان لوبيتيجي. وستقام مباراة الإياب في مدريد شهر فبراير المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.