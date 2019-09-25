زيدان يرغب في فك «نحس بيرنابيو» على حساب أوساسونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

استعاد ريال مدريد بعضاً من بريقه الضائع منذ فترة، بعد الفوز، الأحد الماضي، في أحد أصعب الملاعب بإسبانيا، «سان بينخوان» معقل نادي إشبيلية، واستطاع الملكي بقيادة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، فك عقدة الفوز على هذا الملعب، الملازمة لمدريد منذ 2015، بعد رأسية من بنزيمة سمحت للريال بالتقدم في الترتيب، وتضميد جراح الهزيمة المذلة من باريس سان جرمان، الأربعاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس بنتيجة 3-صفر.

ويستضيف، اليوم، الريال فريق أوساسونا المتواضع على أرضه وبين جمهوره في «بيرنابيو»، على أمل أن يصالح جمهوره بفوز كبير لم يحلم به الريال على هذا الملعب، منذ فبراير الماضي، حين فاز على ألافيس 3-صفر في الدوري المحلي.

وكانت كل انتصارات الريال القليلة جداً على ملعبه بنتائج هزيلة، آخرها على ليفانتي 3-2 بشق الأنفس، حيث كان الأخير الأقرب للتعادل في الدقائق الأخيرة، في حين فاز في مباريات سابقة بنتائج لم تتعدّ 2-صفر كانت على فياريال، في المقابل تلقى على هذا الملعب هزائم ثقيلة وكثيرة جداً الموسم الماضي.

وحالياً تعثر بالتعادل مع فريق صغير آخر، هو بلد الوليد، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، ويأمل زيدان ألا يتكرر أمام أوساسونا الذي لم يخسر في خمس مراحل، حيث تعادل في أربع وفاز مرة واحدة.

وأصبحت عقدة لاعبي ريال مدريد «نفسية» مع ملعبهم، خصوصاً منذ رحيل البرتغالي رونالدو، كما سبق أن وصفت صحيفة «ماركا» ذلك، وهو ما تعكسه نتائج الفريق الموسم الماضي في الأبطال والليغا والكأس.

لكن الفوز على إشبيلية جاء في توقيت مثالي بالنسبة لريال مدريد لمواصلة النتائج الجيدة، إذ فك عقدة الأندلس، ويأمل أن يحقق فوزاً كبيراً مع أداء مقنع أمام أنصاره.

وبعد أن قدم أغلب اللاعبين مباراة جيدة وممتازة أمام واحد من أصعب فرق «الليغا» هذا الموسم، إشبيلية، تلقى زيدان، أول من أمس، خبراً غير سار بإصابة ظهيره الأيسر، الفرنسي فيرلاين ميندي.

وقال النادي في بيان صحافي، أمس، إنه بعد الفحوص التي خضع لها ميندي تبينت إصابته في العضل على مستوى الساق اليسرى، دون تحديد مدة الغياب، حيث بات رسمياً في عداد الغائبين عن لقاء أوساسونا، على أن يتحدد بعد ذلك موقفه النهائي من «ديربي مدريد» السبت المقبل.

والمشكلة بالنسبة لزيدان أنه اصبح دون «ظهير أيسر»، حيث لايزال البرازيلي مارسيلو غائباً بسبب الإصابة، وفي الغالب سيدفع بالإسباني ناتشو لشغل هذا المركز في مباراة أوساسونا، على أمل التحاق مارسيلو بالتدريبات الجماعية في اليومين المقبلين.

وفي بقية المباريات يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ريال مايوركا، اليوم، في مباراة لا تخلو من الصعوبة لـ«الروخي بلانكوس» الراغب في تحسين وضعه بعد تنازله عن الصدارة إثر التعادل مع سيلتا فيغو، السبت الماضي، وكذلك يواجه فالنسيا خيتافي، وليغانيس أتلتيك بلباو.

- زيدان أصبح دون «ظهير أيسر» بعد إصابة ميندي،

وغياب مارسيلو للإصابة أيضاً.