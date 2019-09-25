كلوب يخصص 1% من راتبه للعمل الخيري

المصدر: ميلانو - د.ب.أ

قرر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تخصيص نسبة 1% من راتبه للعمل الخيري. وقال كلوب، الذي توج، أول من أمس، بجائزة أفضل مدرب خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز «الأفضل»، الذي أقيم في ميلانو الإيطالية، إنه جزء من جمعية «كومون جول» (هدف مشترك).

وذكرت الجمعية، التي أسسها خوان ماتا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، عام 2017، أنها تهدف إلى «المساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتحسين الحياة».

وقال كلوب خلال الحفل: «فخور حقاً وسعيد بإعلان أنني، اعتباراً من اليوم، أصبحت عضواً في عائلة كومون جول»، وأضاف: «بالطبع يعرفها (الجمعية) البعض، وإن لم تكونوا تعرفونها ابحثوا عبر غوغل، إنه أمر رائع».