بالوتيلي.. «الابن الضال» يعود إلى موطنه

المصدر: روما - أ.ف.ب

سيكون «ستاديو ماريو ريغامونتي» على موعد اليوم مع عودة الابن الضال ماريو بالوتيلي، الذي سيسجل بدايته مع فريق مسقط رأسه بريشيا، حين يستضيف الأخير يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعاد «المشاكس» بالوتيلي الى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا، تزامناً مع عودة الأخير إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2010-2011، لكنه غاب عن المراحل الأربع الأولى، بسبب الإيقاف على خلفية نيله بطاقة حمراء في آخر مشاركة له مع فريقه السابق مرسيليا الفرنسي في 24 مايو الماضي، ضد مونبلييه.

كان التدخل القاسي الذي قام به بالوتيلي على مدافع مونبلييه دانيال كونغريه، آخر ظهور للإيطالي في الملاعب، في تجسيد مثالي لمسيرته المتخبطة التي تشهد فصلاً جديداً اعتباراً من اليوم، مع مشاركته الأولى مع بريشيا، التي أكدها مدرب الأخير أوجينيو كورينيو، دون أن يكشف إذا كان سيبدأ أساسياً. سيدخل بالوتيلي اعتباراً من اليوم، لائحة اللاعبين الكبار الذين مروا ببريشيا، رغم تواضع مكانة هذا النادي، مقارنة مع عمالقة الكرة الإيطالية، على غرار روبرتو باجيو، أندريا بيرلو، أليساندرو ألتوبيلي، لوكا توني، لويجي دي بياجيو، الروماني جورجي هادجي، السلوفاكي ماريك هامسيك، وحتى المدرب الحالي لمانشستر سيتي بطل إنجلترا الإسباني جوسيب غوارديولا.