رونالدو يوجه دعوة خاصة لعاملات "ماكدونالد" أطعمنه "مجانا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تذكر نجم كرة القدم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظات مميزة في صغره حين كانت مجموعة من عاملات أحد مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالد" في مدينة لشبونة البرتغالية يعطفن عليه وزملاءه بـ"ساندويتشات برغر" مجانية.

وفي حوار على قناة "أي تي في" الانجليزية، عاد رونالدو بالذاكرة إلى الصغر، حين كان لاعبا في فريق البراعم بلشبونة البرتغالي، وكان يغادر التدريبات مع بعض زملائه، ويتوجهون مباشرة إلى مطعم "ماكدونالدو" المجاور للنادي، فيتوسلن إلى العاملات فيه للحصول على بعض الطعام المجاني.

ووجه رونالدو خلال الحوار التلفزيوني دعوة لهؤلاء العاملات للاتصال به من أجل وجبة عشاء لتقديم الشكر لهن على ما قدمنه له في تلك الفترة، ويوم أمس، اتصلت إحداهن بإذاعة ريناسينسا البرتغالية، وكشفت عن أنها إحدى العاملات اللواتي تعاطفن مع رونالدو وعدد من زملائه في تلك الفترة، وقالت باولا ليكا: كان رونالدو أكثرهم خجلا، وكانو يأتون للمطعم تقريبا في كل يوم، وكنا نخصص الوجبات المتبقية لهم بعد أن يسمح لنا مدير المطعم بذلك".

وتابعت: زوجي يعلم ذلك جيدا، لأنه كان يرى هؤلاء الصغار في كل مرة يمر بالمطعم ليصحبني إلى المنزل”، وأضافت باولا: حين أخبرت إبني بذلك ضحك علي، ولم يصدق الامر، على الاقل اليوم بعد دعوة رونالدو التي أقبلها، سيعرف الكثيرون أنني لم أكن أختلق هذا الامر".