رسمياً.. الإعلان عن مدرب منتخب مصر لكرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إسم مدرب منتخب مصر الأول والذي سيخلف المدرب المكسيكي أغيري، الذي تمت إقالته عقب خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي إقيمت في مصر مؤخراً.

وأعلن الأتحاد تولي حسام البدري، مدرب الأهلي المصري السابق قيادة المنتخب المصري الفترة القادمة وذلك بعد فترة كبيرة من الأخبار التي كانت ترجح إقتراب مدربين آخرين وهما حسام حسن، وإيهاب جلال، ولكن جاء إختيار الاتحاد المصري للمدرب حسام البدري.

ومن المقرر أن يشكل حسام البدرى جهازه المعاون فى المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تسلم مهامه بشكل رسمى عقب التوصل لاتفاق حول العديد من الأمور الخاصة بقيادته للمنتخب الوطنى.