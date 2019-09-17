تحديد مصير مشاركة ميسي أمام دورتموند

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، إيرنستو فالفيردي قرر الدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في النصف الثاني من مباراة دورتموند اليوم في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على استاد "سيغنال إدونا بارك"، معقل الفريق الألماني.

وظهر ميسي في قائمة الفريق اليوم، على أن يكون قرار إشراكه بيد المدرب الذي يخشى على أبرز نجم في فريقه من تجدد الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى في وقت سابق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ليغيب عن كل مباريات الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة من خلال مصادرها أن المدرب سيحدد وقت الدفع به على أن يكون الأمر في الثلاثين دقيقة الاخيرة من الشوط الثاني.