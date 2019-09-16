مارادونا يبدأ مهمته التدريبية الجديدة بالخسارة

المصدر: أحمد طارق-دبي

استهل دييغو مارادونا فترته كمدرب لفريق خيمناسيا ئي إسغريما بالخسارة1-2 على أرضه، أمام ريسنغ، ضمن الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب مجموعة من الأخطاء الدفاعية.

وتولى مارادونا مسؤولية النادي المتعثر، الأسبوع الماضي، وكان حضوره مفعماً بالحيوية، خلال المباراة التي أقيمت في لابلاتا قرب بوينس إيرس.

ومع ذلك، سمح خطأ ارتكبه حارس مرمى خيمناسيا ئي إسغريما لمنافسه بالتقدم في الدقيقة 36، وعلى الرغم من تعادل ماتياس جارسيا لخيمناسيا بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني، فإن الفريق تراجع ثانية بعدها بدقيقتين عقب هفوة دفاعية منحت فيدريكو زاراتشو فرصة تسجيل هدف الفوز.