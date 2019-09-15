نجوم التنس ملتزمون بالمشاركة في «كأس المحترفين»

المصدر: ميلبورن - أ.ف.ب

أعرب المصنفون الـ10 الأوائل عالمياً عن نيتهم المشاركة في النسخة الأولى لكأس محترفي كرة المضرب المقررة في أستراليا في يناير، يتقدمهم الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، بحسب المنظمين.

وأشار المنظمون إلى أن الكأس المقامة بنظام 24 فريقاً تمثل كل منها بلداً، ستشهد مشاركة 27 من المصنفين الـ30 الأوائل.

وستقسم الفرق المشاركة على ست مجموعات، تتأهل منها ثمانية فرق من الدور الأول إلى الأدوار الاقصائية (متصدر كل مجموعة وأفضل فريقين احتلا المركز الثاني). ويخوض كل فريق ثلاث مواجهات في الدور الأول، على أن تتألف كل مواجهة من مباراتي فردي ومباراة زوجي.

وتشارك في الكأس 24 دولة، ويتألف كل فريق من خمسة لاعبين على الأكثر. وسيكون ضمن الفريق اللاعبان الأعلى تصنيفاً من كل دولة مشاركة، على أن تتم تسمية البقية بحلول 13 نوفمبر المقبل. وتقام مباريات الكأس في مدن بيرث وبريزبين وسيدني، على أن تستضيف الأخيرة النهائيات.