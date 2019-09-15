أومتيتي يغيب عن برشلونة 6 أسابيع للإصابة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في بيان صحافي أول من أمس، إصابة مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي مجدداً، وغيابه عن الملاعب ما بين خمسة وستة أسابيع. وتعرض أومتيتي لإصابة في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي من دون أن يتمكن من خوض مباراتي بلاده امام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتلاحق لعنة الإصابات بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب (الديوك)، إذ تعرض قبل عام تقريباً لإصابة في الركبة اليسرى، فقرر أن يعالجها من دون أن يخضع لعملية جراحية. وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر 2018 أصيب وغاب حتى مطلع العام الجاري. وخسر لاعب ليون السابق، البالغ 25 عاماً، مركزه الأساسي في دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده على السواء لمصلحة مواطنه كليمان لونغليه.