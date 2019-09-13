فولفسبورغ يطمع في «صدارة مؤقتة» للدوري الألماني

المصدر: برلين - أ.ف.ب

تبدو الفرصة مواتية أمام فولفسبورغ للانقضاض على الصدارة مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على فورتونا دوسلدورف اليوم، وذلك بانتظار قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم بين لايبزيغ المتصدر وبايرن ميونيخ حامل اللقب غداً.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني مشاركة مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر.

ويأمل فولفسبورغ استعادة نغمة الانتصارات التي استهل بها الموسم بفوزين متتاليين على كولن وهرتا برلين قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بادربورن 1-1 في المرحلة الماضية. وسيحاول فولفسبورغ استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي فورتونا دوسلدورف بعد خسارتين متتاليين، وكسب النقاط الثلاث لتكون أفضل استعداد للنادي قبل استقباله أولكسندريا الأوكراني الخميس المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».