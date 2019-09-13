كرة القدم الجزائرية تنتظر «قرارات تاريخية»

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي، عن اجتماع وزاري الأسبوع المقبل، سيدرس مستقبل لعبة كرة القدم في البلاد، يتوقع أن ينتج عنه قرارات تاريخية.

وقال برناوي للإذاعة الجزائرية إن الاجتماع سيتمخض عنه قرارات تخص تسيير وتمويل أندية دوري المحترفين. ورفض الخوض في المزيد من التفاصيل، غير أنه شدد على أنه سيكون هناك توجه لإلزام الأندية بالاعتناء بالتكوين، بدلاً من صرف الأموال في التعاقدات والرواتب الضخمة. ويتوقع أن تعهد الحكومة لشركات اقتصادية عمومية رعاية أندية دوري المحترفين، بهدف إنقاذها من الإفلاس، مع إعادة النظر في تنظيمها الهيكلي. من جهة أخرى، كشف برناوي عن أجندة جديدة لتسلم الملاعب التي شرعت الجزائر في بنائها منذ سنوات عديدة.